بافقيه يستعرض سردية السيرة عند صاحب «مشيناها» د . الشبيلي بأدبي جدة الثلاثاء

حسين العلي(صدى):

يفتتح رواق السرد بنادي جدة الأدبي ، مساء الثلاثاء القادم 18 محرم الجاري ، موسمه الخامس على التوالي ، بلقاء نقدي يقدمه الناقد الأستاذ حسين بافقيه .. بعنوان : سردية السيرة «عبدالرحمن الشبيلي كاتبًا للسيرة».

يدير اللقاء الإعلامي بخيت بن طالع الزهراني، ويستعرض بافقيه ويحلل خلال الأمسية التجربة المتفردة للراحل د . الشبيلي في كتابة السيرة، وأسلوبه الخاص في تناول الأحداث والأعلام والأماكن في كتبه.

معلوم أن لشخصية اللقاء د . الشبيلي – رحمه الله – وقع خاص في نفوس الكثيرين ، فقد عمل عضوًا في مجلس الشورى ، ونال وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، ويعتبر أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام.

ويعد «الشبيلي كذلك من أهم كتّاب السيرة بأسلوبه الخاص في سرد الأحداث، وقد قال ذات مرة عن كتابه : مشيناها: حكايات ذات: لم أجد أركان السيرة الذاتية كافية لما أكتب، وتمنيتُ لو صيغ الكتاب بطريقة (الرواية) تمنيت أن أمتلك المقدرة على كتابة الرواية، لكن أركانها لم تكن متكاملة عندي ولا أسلوبها ولا طريقتها الفنية» .

هذا ويوجه نادي جدة الأدبي الدعوة لعموم المثقفين والمهتمين ، لحضور الأمسية وإثرائها بالمداخلات .. والتي ستقام عقب صلاة العشاء مباشرة .