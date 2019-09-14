بومبيو يهاجم إيران ويحملها مسؤولية هجومي أرامكو

واشنطن(صدى):

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم، هجومًا حادًا على إيران بعد الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق.

وأكد ” بومبيو ” في تصريحات له، أن طهران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، مطالبًا العالم أجمع بإدانة إيران على هذا الهجوم.

وأوضح أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على المملكة، فيما يتظاهر كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بالدبلوماسية.

كما أشار إلى أنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن، معلقًا ” سنعمل مع شركائنا وحلفائنا على حماية إمدادات الطاقة العالمية ” .