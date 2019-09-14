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قرقاش عن هجومي أرامكو: مسارنا ومصيرنا واحد

قرقاش عن هجومي أرامكو: مسارنا ومصيرنا واحد
أبوظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، على الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو الواقع صباح السبت.

وقال ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا ويشير إلى التحدي الإستراتيجي الذي تواجهه المنطقة وضرورة تظافر الجهود تجاهه ” .

وأَضاف في تغريدة له ” الإمارات أدركت طبيعة التحديات المحدقة والمشتركة مبكرًا واختارت بكل مسؤولية أن موقفها وموقعها مع الرياض، نعم مسارنا ومصيرنا واحد ” .

وتعرض معملي تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة حريص، صباح اليوم، إلى هجوم إرهابي، وما زالت التحقيقات جارية حوله.

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