الوحدة يصعق الأهلي بهدفين في مفاجأة جديدة
فاز فريق الوحدة اليوم السبت على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
وتقدم الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكات في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
وسجل اللاعب عمر السومة الهدف الوحيد لصالح فريق الأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.
وبعد هذه النتيجة يرفع نادي الوحدة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة بينما الأهلي في المركز السابع برصيد 4 نقاط.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14266 ] نشر منذ 1 ساعة
عظم الله اجر جمهورك يا اهلي😔ربما ضاره نافعه👍الأهلي يصعق نفسه بنفسه👍👌يستاهلون الوحده الثلاث نقاط وكانو معتمدين على أخطاء ال فتيل بقعا تصقعه👊😊😂