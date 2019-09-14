الوحدة يصعق الأهلي بهدفين في مفاجأة جديدة

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق الوحدة اليوم السبت على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وتقدم الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكات في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وسجل اللاعب عمر السومة الهدف الوحيد لصالح فريق الأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وبعد هذه النتيجة يرفع نادي الوحدة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة بينما الأهلي في المركز السابع برصيد 4 نقاط.