بعد نتائج مُخيبة للآمال.. إقالة برانكو من تدريب الأهلي رسميًا

ماجد محمد(صدى):

قررت إدارة نادي الأهلي، اليوم السبت، إقالة المدرب الكرواتي برانكو من تدريب الفريق الأخضر.

وجاء ذلك بعد الهزيمة المدوية اليوم على يد الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وقال المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل إنه تقرر إقالة المدرب برانكو بعد انتهاء المباراة على الفور.

ولم يُحقق المدرب الكرواتي النتائج المرجوة منه مع النادي الأهلي منذ توليه مهامه.