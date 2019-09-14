ريهام سعيد تتهم سما المصري بسبها

القاهرة(صدى):

تقدم محامي ريهام سعيد ببلاغ عاجل إلي النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ضد سما المصري بتهمة السب، والقذف.

واحتوى البلاغ على قرصاً مدمجاً لمقطع مصور مدته 11 دقيقة تتحدث خلاله سما عن ريهام سعيد، وعن الحلقة الأخيرة عن مرضي السمنة في برنامجها “صبايا”.

وذكر محامي سعيد في بلاغه نشر سما هذا المقطع عبر حسابها على إنستغرام، وقناتها الرسمية على يوتيوب، محاولة لزيادة عدد المشاهدات علي حساب موكلته، وفق البلاغ.

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في بلاغه، وبإحالة المصري للمحاكمة الجنائية.