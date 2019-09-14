نادين نسيب نجيم تعلق على طلاقها لأول مرة

بيروت(صدى):

علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لأول مرة على قرار انفصالها عن زوجها هادي أسمر، والذين اتفقا على الزواج قبل عام ولكن تم تأخير التنفيذ.

وقالت نادين في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ” .

وأضافت ” ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا ” .

ويعد هذا الانفصال من أرقى أنواع الانفصال خاصة في الساحة الفنية، إذ اتفق الزوجان على هذا القرار قبل عام من الآن، لكنهما قررا تأجيل الأمور لتحضير طفليهما ” هيفين وجوفاني ” على هذه الخطوة، حتى لا تؤثر بالسلب عليهم.