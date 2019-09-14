الرائد يواصل تعثره بالتعادل مع أبها

نواف السالم(صدى):

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الرائد وأبها التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

نجح المغربي جلال داوودي في افتتاح أهداف المباراة للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يعادل أمين أتوشي النتيجة لأبها في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز هدف الفوز طوال أحداث الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل ويتقاسم الفريقين نقاطها.

وبتلك النتيجة يرفع أبها رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن، وحصد الرائد أولى نقاطه في البطولة محتلًا المركز قبل الأخير.