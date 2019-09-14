تعرف على العقوبات المنتظرة لمعرض الطفل الرضيع للخطر

فهد القزيز(صدى):

تسبب المقطع الفيديو المتداول لشخص يحمل طفل ويطلق بجانبه أعيرة نارية، وسط صياح الطفل وصرخاته من الخوف، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عرض صاحبه للمسائلة القانونية.

ويتضمن هذا المقطع عدة مخالفات لأنظمة المملكة، والتي تخول للنائب العام استدعاء والتحقيق مع الشخص الذي يحمل الطفل الرضيع، وهو ما استدعى النائب العام إلى إصدار أمر بالقبض عليه صباح اليوم السبت.

الجرائم المعلوماتية

ويلاحق هذا الشخص 3 عقوبات نظامية، الأولى ” ضمن الجرائم المعلوماتية ” ، إذ تنص المادة 8 فقرة 3 من نظام الجرائم المعلوماتية على أن التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم لا تقل بها عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى.

الأسلحة والذخائر

وتتمثل العقوبة الثانية في ” نظام الأسلحة والذخائر ” ، إذ تنص المادة الرابعة والأربعون أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.

حماية الطفل

أما المخالفة الثالثة فتنمثل في نظام الحد من إيذاء الأطفال، إذ تنص المادة الرابعة من نظام حماية الطفل أنه يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه ” فقرة 10 ” ، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية ” فقرة 14 ” .

كما تؤكد المادة السادسة من نظام حماية الطفل أن للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإيذاء أو الإهمال.

ويعد نشر مقاطع الفيديو من هذا النوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مخالفة تستحق تطبيق العقوبة الواردة في نظام الجرائم المعلوماتية، ونظام الأسلحة والذخيرة ونظام حماية الطفل.