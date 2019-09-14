نوريتش يفوز على مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

فاز نوريتش سيتي على ضيفه مانشستر سيتي3 – 2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وسجل هدفين الفريق الإسكتلندي كيني ماكلين وتود كانتويل في الدقيقتين 18 و28 مقابل هدف سجله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 45 .

وحقق نوريتش الفوز الثمين بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة وهو الفوز الثاني له مقابل ثلاث هزائم في الدوري الإنجليزي حتى الآن ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب عند عشر نقاط لكنه ظل في المركز الثاني بفارق خمس نقاط.