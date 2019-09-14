صورة.. الجنين الشيطان يثير الذعر .. والأم تعلق

واشنطن(صدى):

تسببت صورة غريبة لجنين في بطن أمه في حالة من الذعر والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق عليه اسم ” الجنين الشيطان ” .

وتفاجأ أبوان بصورة مخيفة لجنينهما خلال إحدى جلسات الموجات فوق الصوتية للاطمئنان على صحته، ولكنهما أكدتا أن طفلتهما طبيعية جدا.

ونشرت الأم صاحبة الـ17 عاما صورة الجنين على حسابها على ” فيس بوك ” ، معلقة ” معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا. انظروا إلى طفلتي الشيطانية ” .

وأضافت الأم إيانا ألستون ” كانت تبدو عادية، لكن عندما علمنا أننا سنرزق بفتاة، وتم وضع الجهاز على بطني مرة أخرى، فتحت عينيها وابتسمت. أحب هذه الطفلة الشيطانية جدا ” .

كما أشارت إلى أن الطبيبة أكدت أن طفلتها طبيعية وبحالة جيدة جدا، موضحة أنه من غير الغريب أن يظهر الجنين بهذا الشكل في الصور.