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  3. بالفيديو.. متسلق رافعة الرياض: بالنسبة لي إنجاز والأمن أخذ تعهد بعدم تكرار هذا الفعل

بالفيديو.. متسلق رافعة الرياض: بالنسبة لي إنجاز والأمن أخذ تعهد بعدم تكرار هذا الفعل

بالفيديو.. متسلق رافعة الرياض: بالنسبة لي إنجاز والأمن أخذ تعهد بعدم تكرار هذا الفعل
علي القحطاني(صدى):

كشف متسلقو الرافعة العملاقة بالرياض، اليوم السبت، لماذا عرضوا حياتهم للخطر، مؤكدين أنه نوع من أنواع الرياضة وتسمى ” الباركور ” .

وقال مشاري الخزيم أحد هواة رياضة الباركور (متسلق رافعة الرياض) خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : تسلق الرافعة بالنسبة لي إنجاز، وهو قوة قلب لكن سلامتي في بالي طول الوقت.

وأضاف مشاري الخزيم : أعترف أن تصرفنا كان خطأ، والأمن استدعانا وأخذ علينا تعهد بعدم تكرار هذا الفعل.

في حين قال عبدالله العمودي أحد هواة رياضة الباركور (متسلق رافعة الرياض): هي مخاطرة، لكن تتحدى خوفك، والخطر يعطيك مسؤولية أكبر إنك تحمي نفسك.


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