بالفيديو.. متسلق رافعة الرياض: بالنسبة لي إنجاز والأمن أخذ تعهد بعدم تكرار هذا الفعل
كشف متسلقو الرافعة العملاقة بالرياض، اليوم السبت، لماذا عرضوا حياتهم للخطر، مؤكدين أنه نوع من أنواع الرياضة وتسمى ” الباركور ” .
وقال مشاري الخزيم أحد هواة رياضة الباركور (متسلق رافعة الرياض) خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : تسلق الرافعة بالنسبة لي إنجاز، وهو قوة قلب لكن سلامتي في بالي طول الوقت.
وأضاف مشاري الخزيم : أعترف أن تصرفنا كان خطأ، والأمن استدعانا وأخذ علينا تعهد بعدم تكرار هذا الفعل.
في حين قال عبدالله العمودي أحد هواة رياضة الباركور (متسلق رافعة الرياض): هي مخاطرة، لكن تتحدى خوفك، والخطر يعطيك مسؤولية أكبر إنك تحمي نفسك.
مشاري الخزيم – أحد هواة رياضة الباركور (متسلق رافعة الرياض):
تسلق الرافعة بالنسبة لي إنجاز، وهو قوة قلب لكن سلامتي في بالي طول الوقت..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/FwsAAadzKw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2019
عبدالله العمودي – أحد هواة رياضة الباركور (متسلق رافعة الرياض):
هي مخاطرة، لكن تتحدى خوفك، والخطر يعطيك مسؤولية أكبر إنك تحمي نفسك..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/obG2nmcVCw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 14, 2019
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