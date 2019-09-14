وزير الصحة يكشف عن رقم لتقديم المساعدة النفسية لمن يشعر بالضيق

علي القحطاني(صدى):

تفاعل وزي الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، مع مواطن تساءل عن خدمات المساعدة النفسية ومدى تواجدها في المملكة.

وقال المواطن عبر ” تويتر ” موجهًا الحديث للوزير: ” أيام الدراسة في الخارج ، عندما أمر بضائقة نفسية هناك خدمة هاتف ٢٤ ساعة لأخصائيين نفسيين مؤهلين للاستماع وتقديم المساعدة النفسية، من تجربتي كان مجرد الاستماع كافيا للتحسن! هل توجد مثل هذه الخدمة عندنا؟! ” .

ورد الوزير على المواطن بقوله: ” يمكنك الحصول على الخدمة بالاتصال بوزارة الصحة على الرقم ٩٣٧ ، ‏نسعد بخدمتك ” .