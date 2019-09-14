وزير الصحة يكشف عن رقم لتقديم المساعدة النفسية لمن يشعر بالضيق
تفاعل وزي الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، مع مواطن تساءل عن خدمات المساعدة النفسية ومدى تواجدها في المملكة.
وقال المواطن عبر ” تويتر ” موجهًا الحديث للوزير: ” أيام الدراسة في الخارج ، عندما أمر بضائقة نفسية هناك خدمة هاتف ٢٤ ساعة لأخصائيين نفسيين مؤهلين للاستماع وتقديم المساعدة النفسية، من تجربتي كان مجرد الاستماع كافيا للتحسن! هل توجد مثل هذه الخدمة عندنا؟! ” .
ورد الوزير على المواطن بقوله: ” يمكنك الحصول على الخدمة بالاتصال بوزارة الصحة على الرقم ٩٣٧ ، نسعد بخدمتك ” .
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