زيدان يعد جماهير ريال مدريد بتحسن أداء الفريق مستقبلا

ماجد محمد(صدى):

وعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ، جماهير النادي بتحسن أداء الفريق مستقبلاً ، جاء ذلك عقب الفوز الثمين 3- 2 لفريقه على ليفانتي يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم .

وقال زيدان بعد المباراة : انتابني شعور رائع بعد الشوط الأول. سجلنا ثلاثة أهداف وقدمنا أداء جيدا وتفوقنا على المنافس. علينا أن نحاول تقديم نفس الأداء على مدار التسعين دقيقة ، فقد سنحت لنا بعض الفرص لتسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الثاني. ربما بدأنا نشعر بالإجهاد البدني على اللاعبين بعد مشاركتهم في جولة المباريات الدولية الأسبوع الماضي.

وعن دفعه باللاعب البلجيكي إيدن هازارد في وسط الشوط الثاني لتكون المشاركة الأولى له مع الفريق، قال زيدان : عندما يستحوذ على الكرة ، يلعب بشكل مباشر للغاية، ولكن ما يحتاجه هو المشاركة في أكثر من حصة تدريبية. تدرب أربع مرات فقط معنا.

وردا على كون هذا الفوز هو الثاني فقط للفريق في أربع مباريات خاضها هذا الموسم ، قال زيدان: لست قلقا بهذا الشأن. سيتحسن مستوانا. أعلم أننا سنسجل مزيدا من الأهداف كما ستستقبل شباكنا عددا أقل من الأهداف في المباريات المقبلة.