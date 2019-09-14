اجتماع لبرانكو إيفانكوفيتش يحدد مصير بلايلي

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر إعلامية ، أنه سيحدد الاجتماع الفني الذي يشرح فيه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم ، التشكيل الذي سينتهجه، مشاركة اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، المحترف الجديد في صفوف الفريق من عدمها، فيما تأكد بشكل كبير غياب سلطان مندش عن اللقاء بسبب الإصابة.

وكان شارك بلايلي، في تدريب فريقه، بعد فراغه من معسكر منتخب بلاده ووصوله أمس ظهراً إلى جدة، بعد أن أبدى اللاعب جاهزيته الفنية والبدنية ، ودخل في قائمة الـ 20 لاعباً المعسكرين لمواجهة اليوم أمام الوحدة، في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتمد برانكو على عبد الفتاح عسيري بشكل أساسي خلال الحصتين الأخيرتين بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي الأول، وكان الفريق قد اختتم استعداداته للقاء الوحدة بحصة تدريبية على ملعب النادي.