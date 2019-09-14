دورتموند يفوز على ليفركوزن بثلاثي الرعب

ماجد محمد(صدى):

فاز بوروسيا دورتموند على باير ليفركوزن برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وتقدم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير بهدف أول لدورتموند في الدقيقة 28، من صناعة ظهير ريال مدريد المعار أشرف حكيمي.

وأحرز القائد ماركو رويس بهدف ثان لأصحاب الدار في الدقيقة 50، في حين أحرز البرتغالي رافييل جيريرو الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يضيف رويس هدفه الثاني في الدقيقة الأخيرة.

ويذكر أن النتيجة رفعت رصيد دورتموند لـ9 نقاط في صدارة البوندسليجا مؤقتا.