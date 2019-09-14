بنك الجزيرة وتنمية السيل يؤهلان 75 شاب في تطبيقات الحاسب الآلي وصيانة الجوالات

عبد العزيز القثامي(صدى):

أهلت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل (٧٥) شاب خلال مشروع “تمكين” الذي يهدف الى تأهيل الشباب إلى سوق العمل وبناء قدراتهم في مجالي صيانة الجوال المتقدمة وتطبيقات الحاسب الآلي وبرامج الأوفس.

المشروع أقيم على مرحلتين الاولى في دار الملاحظة الأجتماعية بالطائف شارك فيه (٥٠) نزيل ، الثانية بمقر اللجنة بالسيل شارك فيه (٢٥) شاب ، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم من قبل مدربين متخصصين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة الأستاذ بندر العتيبي أن المشروع حظي برعاية كريمة من بنك الجزيرة الذي تتوآم أهدافه مع خطة اللجنة الإستراتيجية وجهود اللجنة الرامية إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل.

لجنة السيل كرمت المشاركين في المشروع من خلال الحفل الختامي بحضور ممثلي بنك الجزيرة الأستاذ مهند الوهيبي والأستاذ رشود الكلثم.

وفي نهاية الحفل وجه رئيس اللجنة شكره لشركاء النجاح بنك الجزيرة على رعايتهم لمشاريع اللجنة خلال هذا العام والعامين السابقة.