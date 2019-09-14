بالفيديو.. الكشف عن نيسان باترول 2020 الجديدة فيس ليفت قبل تدشينها بدبي

أبو ظبي(صدى):

كشف مختصون في مجال السيارات عن صور توثق وصول دفعات من سيارة نيسان باترول 2020 فيس ليفت للميناء في دبي قبل تدشينها بشكل رسمي .

وقال المختصون ، للوهلة الأولى لا تبدو السيارة مختلفة كثيراً عن الموديل الحالي، حيث حافظت على الشكل الصندوقي العام لباترول، ولكن توجد اختلافات مع ذلك ، ومن الاختلافات الملحوظة هي المقدمة الجديدة والتي تشمل شبك أمامي جديد أكبر حجماً، وهو الاتجاه المفضل لشركات السيارات حالياً.. كما أن المصابيح الأمامية جديدة كذلك.

أهم الاختلافات تقع في الخلفية ذات التصميم العصري لتناسب توجه سيارات الـ SUV الحالية، مع مصابيح خلفية كبيرة وواسعة ومتصلة بشريط كرومي، مع رفارف أكثر بروزاً ودائرية وجناح خلفي جديد.

فيما يتعلق بخيارات توليد الطاقة، فسوف تظل كما هي لتتضمن محركين هما 6 سلندر سعة 4 لتر بقوة 275 حصان و394 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو 8 سلندر سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات.

