تأثير العمالة المنزلية على دعم حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، مدى تأثير العمالة المنزلية على الدعم المقدم من البرنامج، ردًا على استفسار أحد المواطنين.

وأكد حساب المواطن أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم البرنامج، موضحًا أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار مثل دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأوضح مواطن أنه يمتلك 3 عاملات منزلية، فما تأثيرهم على الدعم الذي يحصل عليه من برنامج حساب المواطن.

وبدأ البرنامج يوم 10 سبتمبر في إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ22، والتي بلغت 2.6 مليار ريال تم صرفها لـ 12.5 مليون مستفيد وتابعٍ.