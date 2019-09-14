حمدالله يكشف أسباب أزمته مع المنتخب المغربي

ماجد محمد(صدى):

كشف مهاجم نادي النصر و المنتخب المغربي،عبدالرزاق حمد الله، اليوم السبت، عن تفاصيل أزمته الأخيرة في منتخب المغرب.

وقال حمدالله : إن رغبته في اللعب أساسيًا مع المنتخب المغربي لم تتحقق، لأن اللاعبين المحترفين في أوروبا، يضمنون مقعدهم في التشكيل الأساسي، بغض النظر عن مستواهم.

وأضاف :هؤلاء اللاعبين المحترفين في أوروبا، لم يقدموا أي شيء للمنتخب المغربي، رغم أنهم يتم ضمهم باستمرار منذ عامين أو ثلاثة، مؤكدًا أن سياسة المسئولين عن كرة القدم في المغرب، تؤدي إلى تدهور الدوري المحلي.