مرسيدس تكشف عن موعد تدشين.. مايباخ GLS

برلين(صدى):

أعلنت مرسيدس أنها ستكشف عن مايباخ GLS في الأسابيع أو الأشهر القادمة، حيث تم تطويرها لتوفر نفس مستوى الفخامة والأداء مثل مايباخ S-Class.

ولتمييزها عن الجيل الثاني القياسي من GLS، يُعتقد أن المصممين توصلوا إلى نظرة جديدة مستوحاة من مرسيدس مايباخ Vision 6 الاختبارية التي أذهلت الحضور في بيبل بيتش قبل ثلاث سنوات، لذا سيكون من المثير للاهتمام أن نري كيف سيتم تكييف خطوط الكوبيه الرائعة في سيارة عالية الركوب .

ومن المتوقع أن تتوفر الداخلية بطرازين، حيث يمكن الاختيار بين أربع أو خمس مقاعد، وقد يكون هناك مساحة أكبر للأرجل ليستمتع الركاب في الخلف بالسيارة بقدر الإمكان عن طريق تمديد قاعدة العجلات، وستكون هناك بعض المزايا الخاصة بمايباخ، وستتوفر بسعر أكبر من 76,195 دولار (285,700 ريال) لطراز GLS 450 القياسي.

كما سيتم تزويد منافس بنتلي بنتايجا القادم بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر مزود بنظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، وفي حين أن محرك V12 التابع للشركة يختفي تدريجيا، إلا أن AMG قالت إن المحرك لا يزال يتمتع بعمر كبير في إصدارات مايباخ .