بالفيديو..أخصائية نفسية : أحيانا الأهل يدفعون الطفل للتنمّر وهذه مسؤوليات الأسرة

عادل الحربي(صدى):

أكدت سارة السويدان أخصائية نفسية، على أن الشخص المُتنمّر غالبا يكون هو نفسه يتعرض للتنمّر فيحاول إثبات شخصيته بالتنمّر على غيره.

وقالت السويدان خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” اليوم السبت : أحيانا الأهل يدفعون الطفل للتنمّر، فيقول الأب من يضربك أضربه وذلك يؤثر على الطفل.

وأضافت : ويجب أن يكون هناك وعي عند الأهل ويجعلوا الطفل يتقبل نفسه كما أن الرياضة بالنسبة للأطفال تحسن من الصحة النفسية لهم.

في حين أكدت ريم الغامدي اخصائيه نفسيه أكلينيكيه، على أن الحرمان في الصغر من أهم أسباب تفاخر الشخص واستعراضه على الآخرين بما يمتلك عندما يكبر.

سارة السويدان – أخصائية نفسية:

أحيانا الأهل يدفعون الطفل للتنمّر، وهذه مسؤوليات الأسرة تجاه الأطفال للحد من ظاهرة التنمّر#برنامج_سيدتي #خليجية@arah_1994 pic.twitter.com/oUlolNgd6o — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 14, 2019