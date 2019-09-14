المغامسي: لعنة الله على من قتل الحسين ومن أمر بذلك ولكنه ليس معصوم

علي القحطاني(صدى):

تحدث الشيخ صالح المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، عن محبة الخلفاء الراشدين للحسن والحسين ، قائلاً ، كان الحسن يُشبه نبي الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، وعمر رضى الله عنه فضل الحسن والحسين على ابنه عبدالله لأنه كان يعلم مدى حب رسول الله لهما ، فأعطاهما ألفاً من العطايا وأعطى ولده 500 فقط .

وتابع ، الحسن كان ممن حاول أن يمنع الخوارج الذين أذوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولكن عثمان رحمه الله وأرضاه رفض أن يٌسفك دم أحد بسبب حمايته ، وأما حاله مع أبوه فالحسن ورث أباه بعد ذلك في قضية الملك ، يعني الخلافة بايعه الناس عندما استشهد علي ابن أبي طالب ، ولكن عندما ألتقى الحسن بمعاوية ورأي محافل الجنود فقيل أنه تنازل عن الملك له .

وأضاف المغامسي ، لقد مات الحسن في المدينة عام 51 من الهجرة وبعض الروايات تقول أنه مات مسموماً ولكن هذا لم يُثبت ، ودُفن بجوار فاطمة بنت أسد ، وقال رسول الله عن الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة وهذا يدل على جليل مكانتهما .

وأوضح المغامسي ، الشيعة يطلقون على الحسين الإمام الشهيد ، فكونه إماماً فوالله لا ينازع في إمامته عقل فلا نزاع على إنه شهيداً وهذا صحيح فلعنة الله على من قتله ومن أمر ورضي بقتله ونسأل الله أن يلحقه في عليين مع جده ، ولكن أن يكون معصوم فهذا الخطأ فالعصمة للأنبياء فقط وسيدنا محمد هو آخر المعصومين ، والقول أنه قتل بسيف جده خطأ شنيع وجهل .