عروس تطالب المدعوين بدفع نفقات حفل الزفاف

أوتاوا(صدى):

قررت عروس كندية إلغاء حفل زفافها قبل أيام قليلة إقامتها؛ لرفض الأقارب والأصدقاء دفعهم مبلغ 1500 دولار لحضور العرس.

وتلقى أقارب وأصدقاء العروس الكندية رسائل إلكترونية صادمة، تعلنهم من خلالها إلغاء حفل الزفاف؛ لرفض المدعوين المشاركة في نفقات حفل الزفاف.

وقالت العروس على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” لقد جاء قرار انفصالنا بعدما رفض المدعوون المشاركة في نفقات حفل الزفاف ” .

وأضافت ” كيف يمكننا أن نُقيم حفل زفافنا الذي حلمنا به دون تمويل مناسب؟ لقد ضحينا كثيرًا ولم نطلب من كل ضيف سوى 1500 دولار ” .

واقترح خطيب العروس الكندية إقامة حفل زفاف رخيص وبسيط في فيغاس، لكنها رفضت أصرت على إقامة عرس مميز وخاص على أمل الحصول على الدعم المالي من أصدقائها.

وبالطبع انهارت العروس بعدما رفض المدعوين هذا الاقتراح، ليقرر خطيبها التخلي عنها وإنهاء العلاقة لرفضها إقامة حفل زفاف رخيص.