يوفنتوس يسقط في فخ فيورنتينا بالدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا، اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط، في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت انتظاراً لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل، أحرز فريق فيورنتينا أول نقطة له هذا الموسم في المركز السادس عشر.

ويذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي في آخر ثمانية مواسم، وهو رقم قياسي للفريق من حيث عدد مرات التتويج باللقب بشكل متتالي.