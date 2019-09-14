أحمد داوود يثير حيرة الجمهور حول فيلم هيفاء وهبي عقد الخواجه

القاهرة(صدى):

أثار الفنان أحمد داوود والذي من المقرر أن يشارك في فيلم هيفاء وهبي الجديد عقد الجواخة جدلًا بتصريحه الأخير.

وكانت انتشرت أنباء حول انطلاق بروفات العمل بعد أن نشر أحمد الفيشاوي صورة له مع هيفاء وهبي وأحمد داوود والمنتج محمد وزيري.

ورد ” داوود ” على سؤال بشأن تطورات فيلم ” عقدة الخواجة ” ، خلال مشاركته في حفل مهرجان الفضائيات العربية 2019، حيث قال نصًا: ” لسه مش أكيد ” ثم أنهى حواره دون المزيد من التفاصيل، وفقًا لموقع ” فوشيا ” .

وتسببت إجابة ” داوود ” في ظهور العديد من التساؤلات بشأن مشاركته في العمل وهل سيتراجع أم سيتم تأجيل العمل.