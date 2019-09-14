زيت يكبح الشهية ويساعد في خسارة الوزن

أميرة خالد(صدى):

يٌعد تناول الطعام بسبب الشعور بالجوع المستمر خلال النهار وخاصة بالفترة الفاصلة بين الوجبات الأساسية من أبرز أسباب زيادة الوزن. ولهذا عليك عدم فعل ذلك.

ومن هذا المنطلق ينصحك مختصون في التغذية ، بأن تلجئي إلى بعض الحيل القاطعة للشهية ومنها استخدام بعض الزيوت الاساسية.

ومن المفيد مثلاً أن تمزجي في عبوة كميتين متساويتين من زيت القرفة وزيت القرنفل وأن تتنشقي رائحة المزيج كلما رغبت في تناول الطعام.

كذلك يمكنك ان تضيفي نقطة من زيت الليمون او الماندارين الاساسي الى ملعقة طعام من العسل وتناول المزيج عند الشعور بالجوع. فهذا يكبح الشهية ويساعد على الحفاظ على الرشاقة.