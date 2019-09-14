سرقة مرحاض من الذهب الخالص

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عن سرقة مرحاضاً ذهبياً من المنزل الفخم الذي ولد فيه رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل.

ويذكر أن المرحاض المصنوع من الذهب من عيار 18، من القطع الفنية للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، وقد عُرض في قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير، ووضع المرحاض الذي كان يعمل بكامل طاقته في غرفة مجاورة للحجرة التي ولد فيها وينستون تشرشل.

وتمكنت الشرطة البريطانية في بيان، من القبض على السارق حيث لا يزال محتجزًا لدى الشرطة فيما يتعلق بسرقة المرحاض الذهبي المصنوع من الذهب عيار 18 قيراط والذي عُرض في قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها تلقت تقريرًا عن عملية السطو في الساعة 4:57 صباحًا بالتوقيت المحلي، ووجدت أن الجناة اقتحموا القصر خلال الليل، وهربوا من المكان في حوالي الساعة 4:50 صباحًا بالتوقيت المحلي