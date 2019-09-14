أردوغان يعزز القمع ويعتقل 223 عسكريا

نايف السالم(صدى):

أكدت العديد من الصحف التركية، أن السلطات أمرت بإلقاء القبض على 223 عسكريًا، لاشتباه تورطهم في إحدى الشبكات التي دبرت التحركات ضد نظام أردوغان عام 2016.

وقالت شبكة ” تي آر تي ” الإخبارية، إن من بين المشتبه بهم 41 من القوات الجوية و32 من البحرية و100 من الجيش وجميعهم ما زالوا في الخدمة حتى الآن.

وكانت السلطات التركية قد اتهمت فتح الله كولن رجل الدين الذي يعيش في أمريكا، بأنه العقل المدرب لهذه التحركات، قبل أن ينفي الأخير تلك الأنباء.

ومنذ عام 2016 حتى الآن، ألقت تركيا القبض على أكثر من 77 ألف شخص، وأوقفت أكثر من 150 ألف شخص عن العمل، في محاولة لقطع الأيدي المتسببة في محاولة القضاء على نظام أردوغان، لتطلق سلسلة جديدة من القمع.