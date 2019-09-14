بالفيديو..صاحبة السيارة المحترقة تكشف تفاصيل الحادث : بفعل فاعل
كشفت ربى الكثيري صاحبة السيارة المحترقة في تبوك، اليوم السبت، تفاصيل الحادث، بعد نشوب النيران فيها بشكل مفزع
وقالت صاحبة السيارة خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية، إن السيارة كانت تتواجد عند البيت لمدة يومين، وتفاجأت بالحريق.
وأضافت : سيارة أمي تضررت وسيارة أخي قائلة :إن الحريق تم بفعل فاعل بحسب تقرير الدفاع المدني الذي وجد أثار بنزين عليها، وليس هناك مشاكل بيني وبين أي شخص.
إشعال النار في سيارة سيدة بتبوك..
صاحبة السيارة المحترقة تكشف تفاصيل الحادث لـ #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/murWzjNvB4
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 14, 2019
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