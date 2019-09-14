بالفيديو..صاحبة السيارة المحترقة تكشف تفاصيل الحادث : بفعل فاعل

علي القحطاني(صدى):

كشفت ربى الكثيري صاحبة السيارة المحترقة في تبوك، اليوم السبت، تفاصيل الحادث، بعد نشوب النيران فيها بشكل مفزع

وقالت صاحبة السيارة خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية، إن السيارة كانت تتواجد عند البيت لمدة يومين، وتفاجأت بالحريق.

وأضافت : سيارة أمي تضررت وسيارة أخي قائلة :إن الحريق تم بفعل فاعل بحسب تقرير الدفاع المدني الذي وجد أثار بنزين عليها، وليس هناك مشاكل بيني وبين أي شخص.