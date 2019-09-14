دنيا بطمة عن علاقتها بحلا الترك: ” الفتنة أشد من القتل “

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن تحسن علاقتها بالفنانة الشابة حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك.

وقالت الفنانة المغربية في تصريحات صحفية إن علاقتها دائما مع حلا جيدة إلا أن الفتنة أشد من القتل ،مؤكدة على أن الحياة بينهما جميلة وسعيدة .

وقالت ” بطمة ” : ” الفتنة أشد من القتل، الآن علاقتنا جيدة الحمدلله، وعلاقتها بغزل ابنتي رائعة وتضع لها الروج والأحمر وسعيدة جدًا معها ” .

وعلى جانب أخر لفتت إلى أنه لا يوجد بينها وبين محمد عساف خلافات الأن، قائلة : ” الله يسامحه ويسامحني ” .