طريقة جديدة تمنع تساقط الشعر أثناء العلاج الكيميائي

أميرة خالد(صدى):

من المعروف إنه يتسبب العلاج الكيميائي في تدمير الخلايا السليمة، وكذلك الخلايا السرطانية، مع آثار جانبية تشمل تساقط الشعر ، وفي هذا الصدد زعم العلماء في جامعة مانشستر أنهم وجدوا أن مثبطات CDK4 / 6 جعلت بصيلات الشعر، “أقل عرضة” لعقاقير العلاج الكيميائي، التي تسمى taxanes.

وقال فريق البحث إن ما يصل إلى 8% من المرضى قد يرفضون العلاج الكيميائي، بسبب “العبء النفسي” لفقدان الشعر ، ولكن يمكن للمرضى ارتداء قبعات باردة، تقلل تدفق الدم إلى فروة الرأس عن طريق خفض درجة حرارته وهذا يمنع وصول الكثير من العقاقير الكيميائية إلى بصيلات الشعر.

وقال المعد الرئيس الدكتور تالفن بوربا، إنه “على الرغم من أن هذا يبدو في البداية غير بديهي، فقد وجدنا أن مثبطات CDK4 / 6 يمكن استخدامها مؤقتا لوقف انقسام الخلايا، دون تشجيع تأثيرات سمية إضافية في بصيلات الشعر”.

ويستخدم taxanes لعلاج أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك في سرطانات الثدي والرئتين ، وعلى الرغم من فعاليته في كثير من الأحيان، إلا أنه يمكن أن يسبب تساقط الشعر بشكل دائم، مما يثير القلق لدى العديد من المرضى.

ووجدت الدراسة أيضا أن الخلايا المقسمة المتخصصة في قاعدة بصيلات الشعر، ضرورية لإنتاج الشعر نفسه، والخلايا الجذعية التي تنشأ منها هي الأكثر عرضة لـ taxanes. لذا، يجب حماية هذه الخلايا بشكل أكبر من آثار العلاج الكيميائي غير المرغوب فيها.