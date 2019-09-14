وزير التعليم يوجه بسرعة افتتاح مدينة طيبة بالمدينة المنورة

علي القحطاني(صدى):

وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بسرعة افتتاح مدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة على أن يبدأ تشغيلها في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441 هـ وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبل.

واستعرض معالي وزير التعليم كافة المشاريع المتعثرة بمنطقة المدينة المنورة ووجه معاليه بإسنادها لشركة تطوير مع التوجيه العاجل بتشغيل مجمع “سالم بن معقل” ومجمع “الإمام الترمذي” ليتم افتتاحهما بأسرع وقت ممكن بحيث يتم تشغيل المبنيين هذا العام .

جاء ذلك خلال جولة معالي وزير التعليم التفقدية التي قام بها أمس لعددٍ من المشاريع التعليمية والبرامج التربوية بمنطقة المدينة المنورة التي شملت “مدينة طيبة للتربية الخاصة” الجديد بحي العزيزية وبعض المشاريع المدرسية الأخرى .