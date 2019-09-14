صورة.. أول ظهور لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد الزفاف

القاهرة(صدى):

ظهر الزوجان هنا الزاهد وأحمد فهمي لأول مرة بعد يومين من حفل زفافهما، الذي أُقيم يوم الأربعاء الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة العروسان برفقة طفل صغير من معجبيهم داخل أحد صالات المطارات، وذلك أثناء سفرهم لقضاء شهر العسل.

وارتدت هنا الزاهد في الصورة ملابس كاجوال مناسبة للسفر باللون الأسود، فيما أثار أحمد فهمي الجدل بارتداءه خلخال في قدمه.

وحضر حفل هنا الزاهد وأحمد فهمي الضخم، عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، إذ حصل هذا الحفل على ضجة كبيرة واهتمام ضخم في مصر.