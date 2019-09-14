الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على شركة أرامكو بـ ” بقيق “

أبوظبي(صدى):

علقت دولة الإمارات على الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم السبت، معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة ” بقيق ” .

واستنكرت الإمارات بشدة هذا العمل الإرهابي والتخريبي، كما واعتبرته دليلاً جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

كما أكدت على دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكان الحوثيون قد أعلنوا رسمياً مسؤوليتهم عن حريق معملي آرامكو ، فيما أكد بيان وزارة الداخلية أنه ناتج عن طائرة بدون طيار ، وأنه تمت السيطرة التامة عليهما.

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