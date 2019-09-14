النائب العام يوجه بالقبض على مطلق النار معرضا حياة رضيع للخطر

محمد بن طحيطح(صدى):

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصاً وهو يحمل طفل رضيع ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

ونظراُ لأن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر ، فقد تم التوجيه باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.