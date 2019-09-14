اشتعال النيران بمركبة مهندسة ديكور أمام منزلها

تبوك(صدى):

شهد أحد الأحياء في تبوك ، اشتعال النيران في سيارة من نوع تشارجر ما أسفر عن انفجارها أثناء وجودها أمام منزل مالكتها .

وقالت صاحبة المركبة والتي تعمل مهندسة ديكور في تصريحات إعلامية ، الحادثة وقعت فجر اليوم أمام منزلنا في الوقت الذي كنت فيه مع أسرتي في رحلة إلى مدينة شرما (150 كلم عن مدينة تبوك)، وعلمت وأنا في طريق عودتي أن السيارة تحترق، والدفاع المدني نجح في إخماد الحريق قبل أن يتسبب في أذى أي شخص .

وأضافت ، الانفجار كان قويًا حتى إن جزءًا من سور منزلنا تضرر، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا، فنحن في الحي ليس بيننا وبين أي شخص مشاكل، وكذلك كان كل الجيران متعاونين معنا، وحالياً القضية في طور التحقيق، وأنا على ثقة كبيرة في رجال الأمن بالقبض على المتسبب وتقديمه للعدالة.