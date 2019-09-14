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” العمل والتنمية ” تبحث عن مطلق النار بجانب طفل رضيع

” العمل والتنمية ” تبحث عن مطلق النار بجانب طفل رضيع
نايف السالم(صدى):

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أي شخص لديه معلومات عن فيديو إطلاق نار بجانب طفل رضيع، بالتواصل معها.

وطالب خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قائلا:: ” نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف ” .

يذكر أن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يرصد قيام شخص بإطلاق نار بجانب طفل رضيع، عدة مرات، ما نتج عنه  دخوله في حالة من البكاء والصريخ.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 1 ساعة

الحبوب وماادراك مالحبوب لعبت في رأسه لعب وين زوجته عساها العمى تسيب طفلها لزوجها المريض معتل نفسيا

[ عدد التعليقات: 82346 ] نشر منذ 30 دقيقة

احمق ارعن اهوج اهبل ومصرقع ،، العقل نعمه ,,

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