” العمل والتنمية ” تبحث عن مطلق النار بجانب طفل رضيع
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أي شخص لديه معلومات عن فيديو إطلاق نار بجانب طفل رضيع، بالتواصل معها.
وطالب خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قائلا:: ” نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف ” .
يذكر أن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يرصد قيام شخص بإطلاق نار بجانب طفل رضيع، عدة مرات، ما نتج عنه دخوله في حالة من البكاء والصريخ.
لا لا لا للعقول[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 1 ساعة
الحبوب وماادراك مالحبوب لعبت في رأسه لعب وين زوجته عساها العمى تسيب طفلها لزوجها المريض معتل نفسيا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82346 ] نشر منذ 30 دقيقة
احمق ارعن اهوج اهبل ومصرقع ،، العقل نعمه ,,