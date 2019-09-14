حقيقة تأثير القرض العقاري على دعم حساب المواطن
أوضح برنامج حساب المواطن، أن القرض العقاري المدعوم، لا يؤثر على الدعم المستحق للمستفيد، مع ضرورة الإفصاح عن إجمالي الدخل.
وورد لحساب المواطن سؤالاً من أحد المستفيدين قال فيه: ” هل يؤثر القرض العقاري على الدعم المقدم من حساب المواطن؟ ” .
وقال حساب خدمة العملاء في البرنامج: ” لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “ التأمينات/التقاعد ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ” .
وتتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الجديدة، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل.
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