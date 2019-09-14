حقيقة تأثير القرض العقاري على دعم حساب المواطن 

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن القرض العقاري المدعوم، لا يؤثر على الدعم المستحق للمستفيد، مع ضرورة الإفصاح عن إجمالي الدخل.

وورد لحساب المواطن سؤالاً من أحد المستفيدين قال فيه: ” هل يؤثر القرض العقاري على الدعم المقدم من حساب المواطن؟ ” .

وقال حساب خدمة العملاء في البرنامج: ” لا يؤثر ذلك على دعم حساب المواطن، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “ التأمينات/التقاعد ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة ” .

وتتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الجديدة، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل.