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بدون كلمة مرور.. ثغرة بنظام التشغيل الجديد لآيفون تكشف حياتك الخاصة

بدون كلمة مرور.. ثغرة بنظام التشغيل الجديد لآيفون تكشف حياتك الخاصة
وكالات(صدى):

كشف موقع ” ذا فيرج ” التقني عن ثغرة خطيرة في نظام التشغيل الجديد المرتقب والذي سينطلق بعد 5 أيام فقط .

وأكد الباحث التقني المعروف خوسيه رودريغيزأن الثغرة تسمح بالدخول على جهات الإتصال وأي معلومات مخزنة بها مثل البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور .

وشرح الباحث بالفيديو كيف يمكن بسهولة الوصول لتلك الثغرة من خلال استقبال مكالمة “فيس تايم ” مع إستخدام نظام المساعد الصوتي ” سيري ” .

الجدير بالذكر أنه تم الكشف عن عيوب أخرى أكثر خطورة لنسخ سابقة من نفس نظام التشغيل تسمح بالوصول إلى الصور والأرقام .


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