مهاجم ليفربول السابق: صلاح مهووسا بالأرقام مثل رونالدو

ماجد محمد(صدى):

صرح بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول السابق، بأن الازمة بين محمد صلاح وساديو ماني لن تغير اللاعب المصري الذي يعشق هز الشباك.

وعن ذلك، قال ” كراوتش ” : ” بالنظر إلى الطريقة التي انفجر فيها ساديو ماني في المباراة الماضية أمام بيرنلي، فإن الأنظار جميعها ستكون على محمد صلاح.. هل سيمرر؟ لا تراهنوا على ذلك ” .

وتابع: “ سأخبركم بما سيفعله اللاعب المصري ..سيسدد الكرة، في عالم المهاجم الأهداف هي الأشياء الوحيدة المهمة، لقد شاهدت صلاح عن كثب وشعرت لفترة من الوقت بحدوث ما فعله ماني أمام بيرنلي في ترف مور ” .

واستكمل: ” كراوتش ” حديثه: ” لقد أصبح صلاح بالتأكيد أكثر تفكيرًا في ذاته خلال الـ12 شهرًا الماضية، لدرجة أنه أصبح مهووسًا بالأرقام، هذا ليس شيئًا سيئًا، أستطيع أن أرى أوجه التشابه مع كريستيانو رونالدو ” .

وأضاف: ” لا شك في أن هناك علاقة جيدة أيضًا بين صلاح وماني، لا حرج في التنافس الودي طالما يحفر كلاهما، بالنسبة لي أتوقع أن ماني يرغب في التفوق على صلاح، ولا أعتقد للحظة واحدة أن ما حدث بين صلاح وماني سيصبح مشكلة بالنسبة لفريق ليفربول ” .