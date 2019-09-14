الجوازات : من خرج ولم يعد يمنع رجوعه 3 سنوات إلا في حالة واحدة

عادل الحربي(صدى):

جددت المديرية العامة للجوازات ، التأكيد على التعليمات الخاصة بعودة الوافد مرة أخرى للعمل في المملكة إذا سافر إلى بلده ولم يعد .

وكان تساءل أحد الأشخاص عبر الصفحة الرسمية للمديرية ، قائلاً ، ” اخذت تاشيره خروج وعوده قبل سنه ونصف ونظرا لظروف خاصه لم استطيع السفر علما باني اريد العوده مره اخري السؤال مني يمكنني ذلك ؟ ” .

وقالت المديرية ، ” أهلاً بك، من خرج ولم يعد التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات الا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين. سعدنا بك ” .