الجوازات : من خرج ولم يعد يمنع رجوعه 3 سنوات إلا في حالة واحدة
جددت المديرية العامة للجوازات ، التأكيد على التعليمات الخاصة بعودة الوافد مرة أخرى للعمل في المملكة إذا سافر إلى بلده ولم يعد .
وكان تساءل أحد الأشخاص عبر الصفحة الرسمية للمديرية ، قائلاً ، ” اخذت تاشيره خروج وعوده قبل سنه ونصف ونظرا لظروف خاصه لم استطيع السفر علما باني اريد العوده مره اخري السؤال مني يمكنني ذلك ؟ ” .
وقالت المديرية ، ” أهلاً بك، من خرج ولم يعد التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات الا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين. سعدنا بك ” .
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