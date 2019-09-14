مدرب إنتر ميلان: لوكاكو يستطيع منافسة رونالدو

نواف السالم(صدى):

أكد انتونيو كونتي مدرب انتر ميلان الحالي، اليوم السبت، أن لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو يستطيع منافسة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب هداف الدوري الايطالي في الموسم الحالي.

وأوضح كونتي، في تصريحاته: ” سانشيز لاعب جيد، لقد أظهر ذلك في الماضي، لقد فاز باللقب، ولعب لمانشستر يونايتد وبرشلونة.. إنه سريع وقوي ومرن، يجب أن نساعده على استعادة الثقة التي فقدها في إنجلترا خلال العامين الماضيين لأسباب مختلفة ” .

وتابع مدرب إنتر ميلان: ” قيمته ليست في السؤال، يجب أن نساعده على العودة إلى كونه الكسيس الذي نعرفه جميعًا “؛ مضيفًا: ” لوكاكو لاعب جيد ذو قيمة، يفكر في فريقه قبل تسجيل الأهداف، إنه غير أناني، لكنه لا يزال مهاجمًا يمكنه القتال مع كريستيانو رونالدو للحصول على لقب الهداف ” .