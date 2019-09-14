السفير الأمريكي بالرياض يعلق على محاولات تفجير الطائرات الحوثية المسيرة مواقع نفطية بالمملكة
أدانت سفارة الولايات المتحدة بالرياض الحادث الإرهابي الفاشل الذي إستهدف معملي نفط تابعين لآرامكو في بقيق فجر اليوم السبت .
وقال السفير الأمريكي بالرياض : ندين بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة على مواقع نفطية سعودية .
وكانت الميلشيات الحوثية الإرهابية قد أعلنت مسؤوليتها رسمياً عن الحريق الذي تمكنت فرق إطفاء آرامكو من السيطرة التامة عليه –بحمد الله – ، في محاولات لن تبوء إلا بالفشل في النيل من أمن الوطن .
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