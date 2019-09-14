السفير الأمريكي بالرياض يعلق على محاولات تفجير الطائرات الحوثية المسيرة مواقع نفطية بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أدانت سفارة الولايات المتحدة بالرياض الحادث الإرهابي الفاشل الذي إستهدف معملي نفط تابعين لآرامكو في بقيق فجر اليوم السبت .

وقال السفير الأمريكي بالرياض : ندين بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة على مواقع نفطية سعودية .

وكانت الميلشيات الحوثية الإرهابية قد أعلنت مسؤوليتها رسمياً عن الحريق الذي تمكنت فرق إطفاء آرامكو من السيطرة التامة عليه –بحمد الله – ، في محاولات لن تبوء إلا بالفشل في النيل من أمن الوطن .

إقرأ أيضا: