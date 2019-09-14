وظائف شاغرة لذوي الخبرة في شركة نستلة بـ4 مناطق

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نستله عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظائف شاغرة لحديثي وذوي الخبرة، للعمل بالمدن التالية (الرياض، وأبها، وتبوك، والأحساء).

وأشارت إلي حاجتها لعدة وظائف ومنها أولا.. مندوب طبي (Medical Delegate) (الأحساء) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة، الطب، التغذية، علم الأحياء) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

ثانيا.. مندوب طبي (Medical Delegate) (تبوك) بشرط حصوله درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة، الطب، التغذية، علم الأحياء) أو ما يعادلها، وخبرة عمل لا تقل عن سنة كمندوب طبي أو مندوب مبيعات، وإجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

ثالثا.. مُحاسب (Accountant) (الرياض) بشرط حصوله على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها ولا يُشترط وجود خبرة سابقة وإجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

رابعا.. مدير المبيعات الميداني (Field Sales Manager) (أبها) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها و خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المبيعات.

وأوضحت أن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي:

1- مندوب طبي (Medical Delegate) (الأحساء): هنا

2- مندوب طبي (Medical Delegate) (تبوك): هنا

3- مُحاسب (Accountant) (الرياض): هنا

4- مدير المبيعات الميداني (Field Sales Manager) (أبها): هنا