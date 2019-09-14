القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين من المظاهرات

نايف السالم(صدى):

حذرت قنصلية المملكة في هونج كونج، اليوم السبت، المواطنين بعدم التوجه إلى منطقة (تشون كوان أو) و(فورترس هيل) Tseung Kwan O, Fortress Hill؛ بسبب المظاهرات.

وأوضحت قنصلية المملكة في هونج كونج، أن ذلك نظراً لانطلاق مظاهرات واشتباكات بتلك المناطق اليوم السبت 14 سبتمبر؛ حيث شهدت هونج كونج منذ أشهر العديد من المظاهرات والاحتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين.

وتأتي احتجاجات هونج كونج لمناهضة مشروع قانون تسليم المجرمين 2019 هي سلسلة من المظاهرات انفجرت في 28 أبريل 2019 في هونج كونج ومدن أخرى في جميع أنحاء العالم، تطالب بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونج كونج.