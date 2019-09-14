الحكم على رجل وامرأة بإقامة ” حد الغيلة ” لإرتكابهما جريمة قتل بمكة

نايف السالم(صدى):

قامت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بالتصديق على الحكم بإقامة ” حد الغيلة ” الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، وذلك بحق جانيين من الجنسية الإفريقية.

وعن الجانيين، فهما ” رجلآ وامرأة ” من الجنسية الإفريقية وعلى علاقة غير شرعية، حيث توجها لمنزل المجني عليه يعرضان عليه خدمة تنظيف المنازل.

وتفصيلآ، تمكن ” الرجل والمرأة ” من دخول المنزل، كما تمكنا من الاعتداء عليه وبحوزتهما صاعق كهربائي وآلات حادة، وحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه ولكنه لم يتمكن ولفظ انفاسه الأخيرة.

واستكمل الجانيين جريمتيهما بمحاولة إيجاد طرق تمكن من عدم انبعاث رائحة الجثة، حيث طلب الجاني من المرأة ملح لنثره على الجثمان، وعند عدم إيجاده طلب مادة من مواد التنظيف حيث أغرق الجثة بها ومن ثم لاذا بالفرار.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة وتمكنت من الوصول إلى الجانيين وأدلا باعترافات حيال جريمة القتل، كما اعترف الجاني بأنه أفاد أحد أصدقائه بارتكابه للجريمة.

كما تضمنت الاستدلالات مؤشرات بأن الزوجة شاركت في جريمة القتل، من خلال التحريض والتأييد بحسب اعترافات المرأة الجانية.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا يقضي بتنفيذ حد ” الغيلة ” بحق الجانيين الرجل والمرأة، والسجن عامين لصديق الجاني، وكذلك السجن بحق زوجة المجني عليه عامين.