جامعة الملك عبدالعزيز تطلق فعاليات ” أسبوع المحاكاة في الرعاية الصحية “

جدة(صدى):

تُطلق جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأحد المقبل، فعاليات ” أسبوع المحاكاة في الرعاية الصحية ” ، بتنظيمٍ من مركز المهارات والمحاكاة السريرية بالجامعة، وذلك بمقر الجامعة.

وتتناول فعاليات أسبوع المحاكاة في الرعاية الصحية التي تستمر خمسة أيام، التعريف بدمج المحاكاة في مناهج الرعاية الصحية، والتوعية بأهمية المحاكاة الصحية، ومشاركة المحاكاة عالمياً، إلى جانب تنظيم لقاء للخبراء في المحاكاة، في حين دعت الجامعة إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات المتخصصة في هذا الشأن.

يُذكر أن مركز المهارات و المحاكاة السريرية ” CSSC ” في جامعة الملك عبد العزيز KAU هو صرح متخصص لتدريب الكوادر الصحية من طلاب الطب والأطباء والممرضين والمتخصصين في الرعاية الصحية الأخرى، وتقييم المشاركين من خلال تشخيص المرضى ونماذج التعليم التي تتضمن استخدام المريض الافتراضي والدمى الإلكترونية للمحاكاة عالية الدقة.