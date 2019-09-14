الظهور الأول لعاصي الحلاني بعد غيبوبة استمرت ليومين

بيروت(صدى):

طمأن الناقد الإعلامي اللبناني جمال فياض عشاق الفنان عاصي الحلاني عن حالته الصحية بعد الحادث المروع الذي تعرض له الأخير، حيث نشر صورتين لعاصي من منزل عاصي بعد خروجه من المستشفى، والكدمات كانت واضحة عليه.

وعلق فياض على الصور قائلاً ، ” الحقيقة أن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة ، إذ قيل في البداية،أنه سقط عن جواده، وأنه حادث بسيط ، لكن في اليوم التالي حاولنا الاتصال بعاصي، لا جواب والهاتف مقفل ، وتبين أن الإصابة ليست بسيطة ” .

وأضاف ، ” يقول عاصي أنه لا يذكر ما الذي حصل بالضبط، في حين يقول الوليد أن الحصان تعثر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطا على الرقبة والقفص الصدري” .

وأشار إلى أن عاصي غاب عن الوعي لمدة يومين ، كما تعرض لرضوض في الخد الأيسر تسببت بتورم شديد في الخد والعين حتى الجبين ، وتورم في كوع اليد اليسرى، وفي الساق اليسرى ، أما الرقبة، فقد تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور صغيرة، ما استدعى زراعة “براغي ” لتثبيتها.