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التخسيس ومحاربة الشيخوخة.. أبرز الفوائد الصحية لـ ” بذور الكينوا “

التخسيس ومحاربة الشيخوخة.. أبرز الفوائد الصحية لـ ” بذور الكينوا “
أميرة خالد(صدى):

اكتشف خبراء التغذية عن فوائد صحية مذهلة لبذور ” الكينوا ” لجسم الإنسان؛ وذلك نظرًا لاحتوائها على البروتين والماء والكربوهيدرات والكالسيوم والبوتاسيوم، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز فوائد بذور ” الكينوا ” .

* الوقاية من الإمساك وأمراض الجهاز الهضمي؛ لكونها مصدرًا هامًا للألياف الغذائية.

– ضبط السكر في الدم، فمؤشر نسبة السكر في ” الكينوا ” هو 53 وهذا يُعتبر منخفضًا تمامًا عما يماثلها من الأطعمة، لذلك تعد مفيدة لمرضى السكري.

– تساعد في الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات، لكونها تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

– تقوية العظام والعضلات؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم وهو ما يجعلها أيضًا تساعد في علاج مرض هشاشة العظام.

– تقوية جهاز المناعة فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، والتي تعمل على تقوية المناعة ومقاومة الكثير من الأمراض.

– التخسيس، فالكربوهيدرات والألياف هي جزء من تكوينها، وهذه العناصر تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام كما أنها تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.

– محاربة الشيخوخة، فهي غنية جدًّا بمضادات الأكسدة وهي مواد تحيّد عمل الجذور الحرّة، وتساعد بالتالي على محاربة الشيخوخة والعديد من الأمراض.


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